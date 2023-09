Jovem morre em acidente entre moto e ônibus no Amendoeira, SG

Jovem de aproximadamente 20 anos morreu no local - Foto: Reprodução

Jovem de aproximadamente 20 anos morreu no local - Foto: Reprodução

Um jovem de aproximadamente 20 anos morreu após uma colisão entre uma moto e um ônibus, no final da noite desse domingo (3), no bairro do Amendoeira, em São Gonçalo. Um outro homem também ficou ferido na batida.

O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel do Colubandê, foi acionado por volta das 23h30 para a Rua Senador Lima Guimarães. Ao chegarem na ocorrência, os bombeiros encontraram duas vítimas do sexo masculino.

Um homem que estava na moto no momento da colisão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A segunda vítima, um jovem de cerca de 25 anos, teria sido socorrida em estado grave ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

Não há informações atualizados sobre o estado de saúde do sobrevivente.