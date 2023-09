PM de folga é morto a tiros em Itaboraí

Um policial militar de folga foi morto a tiros em Itaboraí, no último domingo (3). O PM, que não teve a identidade revelada, foi assassinado no bairro de Rio Várzea.

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência de um suposto homicídio envolvendo um policial na Rua Josiléa de Oliveira Cordeiro.

Ao chegar no local, os policiais constataram a morte do agente de segurança e teriam descoberto que a vítima foi morta por homens que atiraram no PM e depois fugiram.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).