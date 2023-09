Identificados jovens que morreram em acidente de moto no Amendoeira

Foram identificados como Guilherme Bochorny Pimentel e Weverton Moreira os jovens que morreram no acidente na noite do último domingo (3), no Amendoeira, em São Gonçalo. O piloto, de 19 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. O jovem que estava na garupa, de 17 anos, morreu no local.

O acidente aconteceu entre uma moto e um ônibus. Segundo testemunhas, os dois eram amigos e estavam na pracinha do Jockey, quando uma das vítimas, identificado como Weverton Moreira, sugeriu que dessem uma “volta de moto”.

Leia mais:



➢ Jovem morre em acidente entre moto e ônibus no Amendoeira, SG

➢ Piloto morre em queda de avião em chá revelação no México



Segundo informações, a moto passou por um quebra-molas em alta velocidade, no momento, o piloto perdeu o controle do veículo e colidiu contra o ônibus.

Guilherme Bochorny, de 17 anos, morreu na hora | Foto: Reprodução

Guilherme Bochorny, de 17 anos, estava na garupa e morreu na hora. Segundo uma amiga dos familiares do adolescente, a vítima era filho único e morava com a mãe. “Ela está arrasada, só Deus sabe o aperto que ela passou para criar o menino, era tudo que ela tinha”, lamentou.



De acordo com a testemunha, Guilherme era um bom menino. “Ele era filho único, acordava seis horas da manhã todos os dias e trabalhava descarregando caminhão.” contou. Ainda não há informações sobre o enterro do adolescente.

Weverton Moreira, de 19 anos | Foto: Reprodução

O piloto, Weverton, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Seu sepultamento está previsto para acontecer nesta terça-feira (05), no Cemitério São Miguel.