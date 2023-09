Piloto morre em queda de avião em chá revelação no México

Uma festa para a descoberta do sexo de um bebê acabou em tragédia no México. Isso porque o piloto de um avião de pequeno porte morreu após a aeronave cair enquanto realizava um 'chá revelação' no município de San Pedro (Navolato), em Sinaloa, no México, no final da tarde do último sábado (2).

O acidente aconteceu quando o piloto perdeu o controle ao realizar uma manobra na hora em que o sexo do bebê era revelado. Em plena movimentação, a asa se partiu, provocando a queda da aeronave em uma plantação.

Leia também:

➢ Kayky Brito continua sedado sob cuidados médicos em UTI no Rio

➢ Suspeito de participar de ataque a baixista do Ultraje a Rigor é preso

No vídeo, é possível ver o avião fazer uma manobra no céu para espalhar um pó de cor rosa sobre o local, e, em seguida, a aeronave se inclina rapidamente para cima e tem sua asa quebrada. Após a queda, o avião ficou totalmente destruído.



O piloto teria sido identificado como Luis Ángel, de 32 anos. Ele chegou a ser resgatado com vida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Além do piloto, não houve feridos.