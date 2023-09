Militar do Exército é morto a tiros dentro do carro em Petrópolis

Um militar do Exército foi morto a tiros dentro do próprio carro, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na noite do último sábado (2). Matheus Cavalcante Rodovalho, de 26 anos, saía de casa, no bairro Siméria, quando foi atingido. A mulher dele, de 25 anos, também foi baleada.

O crime é investigado pela Polícia Civil. Matheus trabalhava como segurança e sonhava seguir carreira policial.

O corpo do jovem foi enterrado na manhã desta segunda-feira (4) no Cemitério Municipal de Petrópolis.



A mulher dele segue internada no Hospital Santa Teresa, que não divulgou informações sobre o estado de saúde da vítima atendendo a pedido da família.