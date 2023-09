Dupla é presa em operação contra quadrilha de roubo a residências em Niterói

Policiais civis da 79ª DP (Jurujuba) deflagraram, nesta segunda-feira (04/09), uma operação contra integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e furto de residências. Na ação, um homem foi capturado e também foi cumprido mandado de prisão temporária contra outro indivíduo que já estava no sistema penitenciário.



As investigações começaram após um assalto ocorrido na Praia de São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 30 de julho. Na ação, três criminosos entraram em um carro de aplicativo na região do Fonseca e partiram em busca de uma residência que não tivesse sistema de câmeras de segurança, cachorros e que fosse pouco iluminada. Um deles portava uma réplica de arma de fogo.

Os indivíduos pularam o muro de uma casa e entraram por uma janela que não estava trancada. As vítimas haviam saído do imóvel dias antes e, ao retornarem, encontraram o portão da garagem aberto e o imóvel todo revirado. Os criminosos levaram um veículo, eletrodomésticos, aparelhos celulares e documentos.





Os detidos desta segunda-feira foram indiciados pelos crimes de organização criminosa e furto qualificado. Um deles já havia sido preso em flagrante por agentes da 81ª DP (Itaipu), em agosto, por um sequestro relâmpago em Itacoatiara. O telefone do outro capturado foi apreendido.



As investigações prosseguem para identificar e prender o terceiro autor do crime.