Três acusados de participar da morte de líder quilombola da Bahia são presos

A Polícia da Bahia informou, nesta segunda-feira (04), que prendeu três homens acusados de participarem do assassinato de Maria Bernadete Pacífico, a Mãe Bernadete, líder quilombola e ialorixá morta a tiros no último dia 17 de agosto. Armas supostamente usadas no crime também foram apreendidas.

A identidade dos presos não foi divulgada, mas um deles é apontado como possível executor do crime. A primeira das prisões aconteceu no dia 25 de agosto, em Simões Filho, mesmo município onde fica a comunidade liderada pela vítima. O suspeito é acusado de ter receptado os celulares da vítima e de seus familiares, que foram roubados durante o assassinato.

Já os outros suspeitos foram presos na última sexta-feira (01). Um deles estava na cidade Araçá e era alvo de um mandado de prisão. Ele confessou ter executado o homicídio, mas teria apresentado uma versão para motivação para o crime que ainda está sendo apurada pela Polícia.



No mesmo dia, em Simões Filho, um mecânico foi preso depois que agentes encontraram duas pistolas com munição e carregadores em sua oficina mecânica. As armas, são compatíveis com os projéteis encontrados na cena do crime. Os policiais responsáveis pela investigação informaram que seguem investigando o caso e não descartam a possibilidade de outras pessoas terem participado.

Bernadete era líder do Quilombo Pitanga dos Palmares e conhecida pela importância no cenário das comunidades quilombolas locais. Ela é mãe de Binho do Quilombo, que também foi morto a tiros foi morto em 2017. Ela estava em seu terreiro quando foi executada. Um grupo armado teria invadido o local e feito seus familiares reféns.