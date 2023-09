Suspeito de participar de ataque a baixista do Ultraje a Rigor é preso

Um homem acusado de participar do ataque que baleou o baixista da banda de rock Ultraje a Rigor, Mingau, foi preso neste domingo (03/09), no município de Paraty. Ele foi encontrado com base em denúncias anônimas; seu envolvimento com o crime ainda está sendo investigado.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito faria parte de uma quadrilha que organiza o tráfico de drogas no bairro Ilha das Cobras. Foi no mesmo bairro que Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi baleado, atingido por um disparo na cabeça enquanto passava pela Praça do Ovo durante a madrugada deste domingo (03/09).

O homem foi levado para a 167ª DP (Paraty), que segue investigando o caso e fazendo buscas na região para encontrar outras pessoas que possam ter participado do caso. Mingua segue internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, para onde foi transferido depois de ser socorrido no Hospital Municipal Hugo Miranda.

"O quadro clínico é considerado delicado. O paciente receberá toda a assistência necessária para seu caso, que está sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira", afirmou a assessoria do São Luiz do Itaim.