PM realiza apreensão de 105 máquinas caça-níqueis em operações no RJ

Policiais militares apreenderam 105 máquinas caça-níqueis em diversos pontos da capital e do interior do estado do Rio de Janeiro, durante novas ações da operação Sossega Leão.

A atuação dos agentes contra a prática ilegal de jogos de azar foi realizada com base em informações passada pelo Disque Denúncia. Além das máquinas, os PMs também apreenderam R$ 1.628 em espécie.

Clientes e responsáveis pelos estabelecimentos também foram levados para as delegacias de cada região. Segundo a Polícia Civil, todos foram liberados após prestarem depoimentos. As máquinas vão passar por um trabalho de perícia.



Locais das apreensões:

-2º BPM (Botafogo), apreenderam 08 máquinas, na Rua Senador Correia, em Laranjeiras;

-3º BPM (Meier), em duas operações, apreenderam 09 máquinas, sendo 04, na Rua São Paulo, no Sampaio, e 05 na Rua Amaragi com Rua Dias das Cruz, no Meier;

-4º BPM (São Cristóvão), 03 máquinas, na Frei Caneca, no Estácio;

-5º BPM (Gamboa) 03 máquinas, na Rua Leandro Martins, no Centro do Rio;

-6º BPM (Tijuca), 03 máquinas, na Rua Barão do Bom Retiro, no Grajaú;

-11º BPM (Nova Friburgo), 03 máquinas, na Avenida Antônio Mario de Azevedo, em Nova Friburgo;

-12º BPM (Niterói), 02 máquinas, na Rua XV de Novembro, no Centro, em Niterói;

-16º BPM (Olaria), 02 máquinas e R$ 18 reais em espécie, na Rua Alvarenga Peixoto, em Vigário Geral;

-17º BPM (Ilha do Governador), 05 máquinas, na Rua Romancista, na Freguesia, na Ilha do Governador;

-19º BPM (Copacabana), em duas operações, apreenderam 14 máquinas, sendo 10, na Rua Ana Garibaldi, e 04 na Rua Siqueira Campos, em Copacabana;

-22º BPM (Maré), 02 máquinas, na Avenida Dom Hélder Câmara, em Benfica;

-37º BPM (Resende), 02 máquinas, na Rua Dez, em Jardim Itatiaia, em Itatiaia/RJ;

Em Barra de São João, no Norte Fluminense, os policiais apreenderam 49 máquinas, além de deter 15 pessoas entre apostadores e responsáveis, em bingo situado na Rua Lambari, bairro Peixinho Novo.

A Polícia Militar pede que quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ