Assessor de vereador é preso sob acusação de integrar 'jogo do bicho'

A "Operação Mahyah", deflagrada pela Polícia Federal (PF) para desarticular uma organização criminosa do 'jogo do bicho' do Rio de Janeiro, Niterói e no Espírito Santo, que envolve a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, prendeu mais um envolvido. Patrik Roger Correa Vieira é um dos presos da operação.

Lotado no gabinete do líder do Governo da Câmara de Vitória, Duda Brasil (PSC), até a última sexta-feira (1), Patrick foi exonerado após o cumprimento dos mandados de prisão de 12 pessoas, entre elas, um dos acusados de ser liderar a contravenção do Rio, Aílton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães.

Segundo a investigação, que é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em dezembro de 2022, três núcleos criminosos, subordinados ao mesmo bicheiro, controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.



Patrik foi preso com R$ 169,8 mil em sua residência, no bairro Santo Antônio, na capital. No Estado, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, do total de 13 e 19, respectivamente. O nome do outro acusado não foi divulgado.

A operação contou com a atuação de 100 policiais federais, após decisões expedidas pela 2º Vara Criminal Especializada em organizações criminosas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apoiou o cumprimento da operação, em conjunto com MP do Rio de Janeiro (MPRJ).

O nome 'Mahyah' remete à origem da palavra "máfia", que provém de um termo do dialeto siciliano, "máfia", inspirado em "mahyah", que em árabe significa audácia.

Em nota, a Câmara de Vitória informou que tomou conhecimento da prisão e, "diante dos fatos apresentados e com o objetivo de preservar a integridade das investigações em curso, tomou a decisão de desligar o servidor Patrik Rocha Correia Vieira do quadro de servidores da Casa".

A Câmara ressaltou ainda que "a ação do servidor em questão não reflete, de forma alguma, a conduta e o compromisso ético dos demais colaboradores desta Casa Legislativa, que continuam trabalhando incansavelmente em prol do bem-estar da população de Vitória".

Capitão Gimarães está em prisão domiciliar, em Niterói.