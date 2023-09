Polícia apreende linhas chilenas em Itaboraí

Vinte carretéis de linha chilena, 69 colas de madeira e 32 sacos de vidro moído foram apreendidos no sábado (2), em Itaboraí, na região metropolitana, após uma denúncia feita ao Linha Verde (2253 1177), que é o programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Após o envio da denúncia, policiais se dirigiram à Rua 18, no bairro Ampliação, onde era mencionada a fabricação e comercialização de linha chilena, quatro vezes mais cortante do que cerol. No local, os agentes constataram o comércio de cerol, contendo etiquetas com valores dos produtos e, como estaria em desacordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais, os agentes foram à 71 DP para o registro da ocorrência.

Para denunciar crimes ambientais em todo Estado ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177 (interior), ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ".



É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).