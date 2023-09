Foragido é preso com drogas no interior do Rio

Um homem de 28 anos, foragido da Justiça, foi encontrado e capturado por policiais militares no município de Resende, interior do estado do Rio, na última sexta-feira (01/09). Com o suspeito, foram encontrados drogas e 100 reais em espécie.

Luiz Gustavo foi condenado a onze anos de prisão em regime semiaberto por roubo qualificado, mas estava evadido do sistema prisional.. Através do programa Disque Denúncia, agentes do 37º BPM (Resende) receberam relatos anônimos a respeito do paradeiro do suspeito.

Ele foi localizado na Rua Dois, no bairro Fazenda da Barra III, com dinheiro e pinos de cocaína. A droga foi apreendida e o suspeito levado para a 89ª DP (Resende). De lá, Luiz foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional, onde deve focar sob cautela à disposição da Justiça.