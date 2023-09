Acusado de torturar enteados é preso no interior do Rio

Um homem de 20 anos, acusado de torturar os próprios enteados, foi preso nesta sexta-feira (01/08), em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele teria ferido quatro crianças, de idades entre 4 e 10 anos, com um pedaço de madeira no início da semana.

De acordo com relatos, o acusado é companheiro de uma funcionária pública da cidade do Rio há dois anos. Por conta do trabalho, a mulher só retorna para Guapimirim às sextas. o suspeito estava tomando conta dos filhos dela, frutos de outro relacionamento.

Leia também:

➢ Mãe é presa por envenenar iogurte e matar filha de 4 anos

➢ Responsável de queijaria é preso por furto de energia em Rio Bonito

As crianças, de 4, 5, 9 e 10 anos, teriam desobedecido a uma das ordens do padrasto, que, segundo a acusações, esperou a mãe sair de casa no início da manhã para punir as crianças. De acordo com a Polícia, ele tirou as roupas das crianças e as agrediu com um cabo de vassoura até que a madeira se quebrasse.



Uma das crianças, de 9 anos, teve dois dedos quebrados. O mais novo de 4 anos de idade, ficou com ferimentos de mordida pelo corpo. As investigações afirmam ainda que o padrasto pode ter forçado as crianças a passarem o rosto nas próprias fezes e urinas.

O caso foi descoberto pela avó, que, junto do pai de duas das crianças, chamou a Polícia. Em depoimento, as crianças afirmaram ter sido vítimas de violência em diversas ocasiões durante o relacionamento. As duas crianças mais velhas disseram que já foram obrigados a secar urina do chão com a língua em outras ocasiões no últimos dois anos.

O homem foi preso preventivamente pela 67ª DP (Guapimirim). Aos policiais, ele admitiu ter “perdido a cabeça”, mas negou as acusações.