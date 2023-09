Aposentado de 80 anos é preso suspeito de abusar da neta de 5 em Maricá

Um aposentado de 80 anos foi preso por estupro de vulnerável em Itaipuaçu, Maricá, nesta quinta-feira (31). O idoso é suspeito de abusar sexualmente da neta de sua companheira, que o considerava com avô, de apenas 5 anos.

O caso foi descoberto após a menina começar a demonstrar comportamento diferente sempre que ficava na casa da avó.

Nesta quinta, a Polícia cumpriu o mandado de prisão contra o idoso e o encaminhou para à 76ª DP (Niterói).

Segundo as investigações, a criança ficava com a avó para que a mãe fosse ao Instituto Nacional do Câncer (Inca) para dar andamento a seu tratamento oncológico. Essas visitas eram usadas pelo criminoso para abusar da criança.

A menina estaria demostrando um comportamento diferente na escola, o que levou os professores a reportar o caso à polícia.

Após levantamento na distrital, foi descoberto que o idoso, que era de São Gonçalo, teria se mudado após ser apontado como autor de outros dois estupros. O primeiro de uma criança de sete anos e o segundo de uma vítima com necessidades especiais.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. A avó da menina também foi indiciada. A suspeita é que ela tivesse conhecimento sobre os abusos e não protegeu a criança.