Polícia Civil apreende plantação de maconha avaliada em R$ 150 mil; Vídeo!

Os policiais realizaram a apreensão com base em informações do Disque Denúncia - Foto: Divulgação

Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com base em informações do Disque Denúncia, estiveram, na quinta-feira (31), em uma residência no bairro de Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio, e encontraram plantações de Cannabis Sativa, avaliadas em R$ 150 mil.

Os policiais também prenderam um homem em flagrante, em posse de documentação comprobatória, através de anotações, de que havia obtenção de lucro com a venda da maconha. Na casa foi encontrado cerca de R$ 3.300,00 em dinheiro, além de um notebook.





A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), onde a maconha permaneceu apreendida e o homem preso.





