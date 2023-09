PF deflagra operação contra organização criminosa do jogo do bicho no Rio

Na manhã desta sexta-feira (1), a Polícia Federal, em conjunto com MPRJ, deflagrou a “Operação Mahyah”, visando desarticular organização criminosa voltada para prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho.

Na ação de hoje, cerca de 100 (cem) policiais federais cumprem 13 (treze) mandados de prisão preventiva e 19 (dezenove) mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados são cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.

De acordo com a investigação, que é um desdobramento da Operação Sicários, deflagrada em 07 de dezembro de 2022, três núcleos criminosos - subordinados ao mesmo bicheiro - controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.

Para o cumprimento dos mandados, na data de hoje, a PF contou com o apoio da Corregedoria da PMERJ e do GAECO/MPES | Foto: Divulgação

Para assegurar a soberania territorial, a organização criminosa pratica, de maneira ordenada, diversos crimes, dentro os quais se destacam homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo.

O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ) e da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) em conjunto com Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Niterói e São Gonçalo e com auxílio de promotores de justiça de outros órgãos do parquet fluminense.





Para o cumprimento dos mandados, na data de hoje, a PF contou com o apoio da Corregedoria da PMERJ e do GAECO/MPES. Até o momento foram presas 11 pessoas, sendo 8 (oito) alvos dos mandados e 3 (três) em flagrante.





O nome da operação MAHYAH, remete a origem da palavra máfia, que provém de um termo do dialeto siciliano, mafia, inspirado em mahyah, que em árabe significa audácia.