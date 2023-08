Jovem assassinada a tiros na Rocinha é sepultada no Rio

A Delegacia de Homicídios da Captal (DHC) da Polícia Civil investiga o assassinato de uma jovem de 19 anos na comunidade da Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Jenifer Carvalho Paes morreu após levar um tiro no peito. O corpo da jovem foi encontrado após uma amiga desconfiar do sumiço e mandar mensagem para os pais dela. A menina foi sepultada no Cemitério de Inhaúma na tarde desta terça-feira (29). Crime pode ter sido cometido por motivos passionais.

Durante a cerimônia, os parentes estavam inconsoláveis. Eles apontam o namorado de Jenifer como o principal suspeito do crime. Eles moravam juntos na comunidade. O relacionamento deles tinha cerca de 10 meses e era marcado por ciúmes.Jenifer havia terminado a relação recentemente, mas por insistência, aceitou retomá-la.

Os familiares acreditam que ele tenha cometido o crime durante uma nova briga por ciúmes. O namorado não foi localizado pelos familiares, nem prestou depoimento à polícia.



Nas redes sociais, parentes e amigos fizeram homenagens à jovem. “Nunca mais serei a mesma sem você. O meu coração está faltando um pedaço. Você me escolheu, eu escolhi você. Me perdoa, eu sempre vou amar você, filha”, escreveu a mãe.