Ex-bbb é acusada de ameaça e terá que comparecer a audiência em São Pedro da Aldeia

A cantora e ex-bbb Gabi Martins foi notificada judicialmente e terá de comparecer a uma audiência na Comarca de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após uma moradora da cidade identificada como Samantha Carla, alegar ter sido alvo de ameaça da cantora por ciúmes de seu então namorado, o cantor Tierry.

Samantha Carla registrou uma ocorrência online na Delegacia de Polícia da cidade. A audiência de conciliação foi adiada em junho deste ano, porque nenhuma das partes compareceu. A Justiça do Rio determinou o envio de uma carta às autoridades judiciárias de Minas Gerais para que a artista fosse informada da nova data. O caso está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a nova audiência tem data marcada para o dia 30 de outubro. A informação é da da Veja.

No início deste mês, a influenciadora Virginia Fonseca também esteve envolvida num caso parecido. Uma moradora de São Pedro da Aldeia também identificada como Samantha denunciou a empresária afirmando que a mesma teria ameaçado-na por ciúmes do marido, o cantor Zé Felipe. Virginia também tem audiência na cidade marcada para o dia 2 de outubro.