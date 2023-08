MP do Rio realiza operação contra jogo do bicho em Niterói

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), cumpre nesta terça-feira (29/08), em auxílio ao GAECO/MPMG, um mandado de busca e apreensão no bairro de Piratininga, em Niterói, como desdobramento da operação do MP mineiro denominada “Lavanderia dos Sonhos”. A 5ª fase da operação, destinada a investigar uma organização criminosa que explora o jogo do bicho, também cumpre outros nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Salvador, na Bahia. A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

As investigações conduzidas pelo GAECO/MPMG apontam para a prática, em tese, de exploração da loteria clandestina do jogo do bicho e de lavagem do dinheiro ilícito. Os integrantes da organização utilizam-se de um sistema conhecido como “Sistema Bahia”, que gerencia e controla as apostas por meio de máquinas de cartão portáteis (POS). As máquinas de POS são remetidas, para implantação do software referente às apostas do jogo do bicho, a um dos endereços que é alvo dos mandados de busca e apreensão. Além da implantação do software, os investigados também se utilizam de um sistema de “descarga”, que funciona como uma seguradora em favor dos contraventores, garantindo o pagamento de prêmios em casos de apostas vultuosas e evitando prejuízo para a banca.