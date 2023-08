Show em Copacabana teve mais de 500 pessoas conduzidas à delegacia

Em comemoração ao aniversário de 100 anos do Hotel Copacabana Palace, ‘o Show do Século’ que aconteceu na noite do último sábado (26) foi marcado por tumultos, arrastões e furtos que levaram cerca de 500 pessoas às delegacias da região durante o evento. A Polícia Militar afirmou ainda que a maior parte das abordagens foram realizadas após os suspeitos terem sido flagrados praticando furtos.

Ainda de acordo com a corporação, nos pontos de revista montados, mais de 150 objetos perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos. A estratégia já havia sido realizada em outras festas como Réveillon em Copacabana.

Diversos vídeos foram veiculados através das redes sociais, onde internautas que estiveram no local, relataram a quantidade de roubos e furtos.

Celulares apreendidos | Foto: Divulgação

Um vídeo publicado na internet mostra o momento exato de um suposto arrastão no calçadão. Nas imagens, parte da areia em frente ao palco fica com um "buraco", já que o público se afastou para buscar abrigo.

Um turista foi assaltado e espancado por um grupo, horas antes do show em que o DJ Alok realizou, também em comemoração ao seu aniversário de 32 anos completados no dia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o turista caído na areia, cercado por dezenas de pessoas - incluindo menores de idade - que o atacam com socos e chutes. Um agressor chega a deitar em cima da vítima enquanto esfrega seu rosto na areia. O grupo se dispersa quando ouve apitos, mas nenhum policial ou guarda municipal é visto no registro.

Esquema de segurança

Cerca de 1.200 policiais militares atuaram no policiamento da orla, ruas internas do bairro, em 16 pontos de bloqueio, sendo 8 pontos de revista nos principais acessos ao bairro, bem como os terminais de transporte público.

Além disso, foram instaladas grades para controlar o ingresso do público, em 16 pontos de bloqueio espalhados ao longo das principais vias da região e acessos a faixa de areia, onde foram realizadas revistas com detectores de metais nas ruas de acesso à orla.