Facção teria mandado recado a detidos acusados de furto em show em Copacabana

Circula nas redes sociais um possível recado que a facção Comando Vermelho estaria dando aos detidos acusados de furto no show gratuito do DJ Alok realizado na noite do último sábado (26), em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a mensagem, a cúpula do CV estaria proibindo “todos aqueles que foram presos no show” de entrarem na “cadeia” da facção, ou seja, de ficarem na parte designada à facção nas cadeias em que os detidos poderiam ser enviados. “Os que não foram presos e soubermos que participaram desses fatos é pra serem severamente cobrados”, conclui o suposto aviso vindo dos líderes do Comando Vermelho.

Suposto aviso da facção circula nas redes sociais | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia também:

➣ Show em Copacabana teve mais de 500 pessoas conduzidas à delegacia

➣ Polícia estoura bingo clandestino no Centro de Niterói

A mensagem passou a “rodar” as redes após o show de comemoração ao aniversário de 100 anos do Hotel Copacabana Palace, o 'Show do Século’ que aconteceu desse sábado (26) e foi marcado por tumultos, arrastões e furtos que levaram cerca de 500 pessoas às delegacias da região durante o evento.

De acordo com a Polícia Militar, a maior parte das abordagens foram realizadas após os suspeitos terem sido flagrados praticando furtos, e, nos pontos de revista montados, mais de 150 objetos perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos.