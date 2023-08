Mulher é presa por matar a filha de 8 anos, esquartejá-la e esconder corpo em geladeira

Uma mulher de 31 anos foi presa na tarde do último sábado (26) na Zona Leste de São Paulo, após o corpo da filha de oito anos ter sido encontrado por vizinhos na geladeira da casa. A mulher confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores do bairro de Aracati, acionaram a Polícia Militar e relataram que deram ajuda na mudança que a mulher fez na última semana, quando suspeitaram do peso da geladeira. No último sábado, a sogra foi à casa e, ao abrir a geladeira, encontrou o corpo da vítima.

A autora, mãe da menina, tinha ido para outro bairro conversar com um ex-companheiro, mas foi encontrada pela polícia. Conforme consta no registro, assim que os policiais chegaram ao local, ela negou o crime antes mesmo dele ser questionado, mas depois confessou a barbárie.

Fachada da 47° Delegacia Policial | Foto: Reprodução

Versão da mãe

Conforme o registro, a mãe teria dado duas versões. Primeiro que teria conhecido alguns homens através de um aplicativo e levou um deles para casa. Além disso, relatou que os dois teriam usado drogas no encontro e dormiram. Ainda nessa versão, relatou que acordou com a filha já morta, ‘’não soube o que fazer’’ e decidiu colocar o corpo da menina na geladeira. O ocorrido teria acontecido há aproximadamente um mês.

Já na segunda versão, em interrogatório pela Polícia Civil, Ruth contou que, entre os dias 9 e 10 de agosto, teria usado drogas e decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela. Na segunda versão, ela não menciona a ajuda de outras pessoas.

Ela contou ainda que, na madrugada, a menina estava no banheiro escovando os dentes, quando foi atacada com uma faca e não resistiu ao ferimento. O crime teria ocorrido ainda na Zona Leste, antes da mudança para outra casa no dia 15 de agosto, quando depositou os restos mortais da filha na geladeira.

Testemunhas contaram à família que ajudaram a transportar a geladeira durante a mudança, mas estranharam o peso do eletrodoméstico, que precisou de quatro pessoas para ser transportado. A geladeira estava embalada com fitas e lençol. A situação chamou atenção do atual companheiro da mulher e da sogra dela.

Já no último sábado, a autora teria deixado a chave de casa com a família do namorado e ido até a casa do ex-marido. A sogra desconfiava de drogas ou armas escondidas na geladeira e decidiu abri-la para checar, quando encontrou o corpo da menina. A mulher dizia que a criança estava com o pai. Em seguida, ela acionou a Polícia Militar.

O caso foi registrado pelo delegado Eder Vulczak como ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, sem possibilidade de defesa da vítima e motivo fútil. A investigação será realizada pelo 47º Distrito Policial (DP), Capão Redondo.

Ela tem outros dois filhos, que foram encontrados e entregues ao Conselho Tutelar.