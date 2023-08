Dois baleados dão entrada em hospital de São Gonçalo

Dois homens baleados deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, (Heat) entre a noite deste sábado (26) e a madrugada de domingo (27). Segundo informações, o primeiro chegou à unidade por meios próprios. O homem teria sido baleado na cabeça no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.

A outra vítima foi transferida do Hospital Municipal Leal Júnior, em Itaboraí, para a unidade de saúde do Colubandê, que oferece maiores recursos. Ele foi ferido no abdômen.



A Polícia Civil está apurando as circunstâncias em que os dois foram atingidos pelos disparos. Os homens, de 28 e 24 anos, foram levados ao Centro de Trauma e CTI e o estado de saúde de ambos é considerado grave.