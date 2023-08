Mais 60 máquinas de caça-níqueis são apreendidas em operação da PM

Em prosseguimento as operações para coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos, relativas a Operação Sossega Leão, da Policia Militar do Rio de Janeiro, mais 60 máquinas de caça-níqueis foram apreendidas nesta sexta-feira (25), em bingos clandestinos, situado em diversos pontos do estado, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177). Além das máquinas, que estavam funcionando no interior de estabelecimentos comercias, foram também apreendidas pedras de crack e cápsulas de cocaína.

Na Rua da Gamboa, na Zona Portuária do Rio, policiais do 5º BPM (Gamboa), apreenderam 07 máquinas do tipo caça-níqueis. Também foram apreendidas 39 cápsulas de cocaína e 20 pedras de crack, com três suspeitos que estavam no interior do estabelecimento comercial.

Na Rua Ubatuba, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, foram apreendidas 25 máquinas, por policiais do 14º BPM (Bangu).

Na Rua Antônio Lugon, no Amparo, em Nova Friburgo, mais 02 máquinas de caça-níquel, foram apreendidas por policiais do 11º BPM (Nova Friburgo).

Também em Nova Friburgo, policiais do 11º BPM, apreenderam na Avenida Coronel Teixeira, em Conselheiro Paulino, 03 máquinas de caça-níqueis, 02 máquinas de apostas 02 cadernos com resultado do jogo do bicho e 16 talões de apostas numeradas.

No bairro Gardênia Azul, na Avenida Domingues, policiais do Batalhão de Choque (BPChoque), localizaram e apreenderam 07 máquinas e seus respectivos noteiros.

E na Avenida Ernani Cardoso, nos números 77 e 77B, em Cascadura, Zona Norte do Rio, policiais da 2ª DPJM, com auxílio de policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), apreenderam um total de 17 máquinas do tipo caça-níquel, em ambas as lojas.

Os responsáveis pelas máquinas e todo material apreendido nas seis operações, inclusive as drogas apreendidas, foram encaminhadas para as sedes das delegacias de cada região, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre os casos. Os responsáveis pelas máquinas foram autuados no Artigo 50 do Decreto Lei 3688/41 (Lei das Contravenções Penais), e depois liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do ICCE, e depois serão destruídas.

Os três envolvidos com as drogas foram autuados no crime de tráfico de drogas e liberados.

Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.