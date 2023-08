Assassinos do jornalista Romário Barros são presos em Maricá, vídeo!

Familiares e amigos do jornalista Romário Barros, executado com tiros no rosto em junho de 2019, começaram a ver a justiça sendo feita, na manhã desta quinta-feira (24), após a prisão de duas pessoas acusadas de coparticipação no assassinato. A prisão aconteceu durante operação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) e da Polícia Civil, com agentes da Divisão de Homicídios, que tinha como objetivo cumprir três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra o trio acusado de matar, além do jornalista, outras três pessoas, todas em 2019.

De acordo com as investigações realizadas por policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, Rodrigo José Barbosa da Silva foi o executor do homicídio do jornalista Romário da Silva Barros, do então vereador Ismael Breve de Marins, de Thiago André Marins de Marins e Sidnei da Silva, todos ocorridos em 2019. As investigações apontam como coautores também Davi de Souza Esteves e Vanessa da Matta Andrade.

Principal alvo da operação, Rodrigo foi preso em Maricá, durante a operação. Vanessa também foi localizada e presa. Já o subtenente reformado da Polícia Militar, Davi permanece foragido da justiça.

Segundo a polícia, o homicídio do jornalista Romário da Silva Barros foi cometido por motivo torpe, em razão da notória atividade de jornalismo investigativo desempenhada pela vítima no município de Maricá. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que os denunciados Rodrigo e Davi estavam “de campana” aguardando Romário voltar de sua caminhada, momento em que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sem possibilidade de reação.

Além dos homicídios de Ismael, Thiago e Romário, em 2019 houve também a morte de Sidnei da Silva. Apontam as investigações que Sidnei foi morto por vingança em razão de uma discussão ocorrida em via pública, poucos dias antes do crime, entre a vítima e a sua ex-cunhada, esposa do acusado Rodrigo. Já o homicídio de Thiago André Marins de Marins foi cometido em razão da existência de um permanente conflito familiar e financeiro entre a vítima e a sua ex-companheira, Vanessa da Matta Andrade, apontada como mandante do crime. Já Ismael Breve de Marins foi executado logo após como “queima de arquivo”, por ter presenciado o homicídio do seu filho Thiago.





Quem são as vítimas ?

Romário

O jornalista Romário da Silva Barros, dono do portal 'Lei Seca Maricá', foi assassinado a tiros, aos 31 anos, na noite do dia 18 de junho de 2019, em Araçatiba, Maricá, quando voltava de uma caminhada. O empresário foi morto por um homem encapuzado, logo depois de entrar no seu Gol prata, que estava estacionado na Rua Álvares de Castro.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um carro escuro estacionou atrás do veículo de Romário e seus ocupantes ficaram esperando o jornalista. Assim que a vítima entrou no seu carro, um deles se dirigiu até o veículo, abriu a porta e atirou contra o jornalista.

Segundo a polícia, foi um amigo de Romário que localizou o carro do jornalista e avisou aos agentes. Peritos constataram que o repórter foi atingido por três tiros, dois na cabeça e um no pescoço.

Após ser velado na Câmara de Maricá, o corpo de Romário foi enterrado no Cemitério de Maricá, na tarde do dia 19 de junho de 2019, um dia após o homicídio.

Ele foi o segundo jornalista morto na cidade em um intervalo de cerca de um mês. Em maio do mesmo ano, o empresário Robson Giorno, dono do jornal 'O Maricá', foi executado.

Ismael e Thiago

Já o vereador eleito por Maricá Ismael Breve, de 59 anos, do Democratas (DEM), foi assassinado na madrugada do dia 22 de agosto, dentro de casa na Rua Agripio Luis da Costa, em Zacarias, Maricá.

Segundo a polícia informou na época do crime, dois homens encapuzados invadiram a casa do vereador e foram ao quarto de Thiago, onde o executaram a tiros.

Ao ouvir dos disparos, Ismael foi ver o que acontecia e acabou sendo executado como queima de arquivo.

Ismael foi eleito em 2016 com 1.443 votos e estava em seu primeiro mandato.