Acusada de mandar matar filho de ex-vereador é transferida para unidade materno infantil

A acusada de ser mandante do assassinato do ex-vereador de Maricá, Ismael Breve, e do seu filho, Thiago André de Marins, presa na manhã da última quinta-feira (24), em Maricá, foi transferida da prisão para uma unidade materno infantil.

A transferência ocorre porque Vanessa da Matta Andrade possui uma filha de apenas cinco meses, que ainda é amamentada pela mãe. Por isso, a Justiça autorizou a mudança da presa para uma unidade onde ella possa ter a companhia da filha. A decisão foi expedida em audiência realizada no final da tarde desta sexta-feira (25).

Segundo investigação, o homicídio de Thiago André de Marins foi cometido por conta de um permanente conflito familiar e financeiro entre a vítima e a sua ex-companheira, Vanessa da Matta Andrade, apontada como mandante do crime. Já Ismael Breve de Marins foi executado logo após como “queima de arquivo”, por ter presenciado o homicídio do seu filho Thiago.

O vereador eleito por Maricá, Ismael Breve, de 59 anos, do Democratas (DEM), foi assassinado na madrugada do dia 22 de agosto, dentro de casa na Rua Agripio Luis da Costa, em Zacarias, Maricá. Segundo a polícia informou na época do crime, dois homens encapuzados invadiram a casa do vereador e foram ao quarto de Thiago, onde o executaram a tiros.

Ao ouvir dos disparos, Ismael teria ido ver o que aconteceu e acabou sendo executado como queima de arquivo. Ismael foi eleito em 2016 com 1.443 votos e estava em seu primeiro mandato.