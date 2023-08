Adolescente morre após ser baleado no Apollo III

A informação foi confirmada pela mãe da garota. A adolescente estava, no local, bastante abalada. O padrasto da vítima, com quem trabalhava em um estabelecimento na região, esteve no local e reconheceu o corpo do rapaz. Um dos disparos deixou marcar no muro do imóvel em frente ao local onde o jovem foi atingido. Apesar disso, não há relatos de outros feridos.

Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) e da Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSG) estiveram no local. O rabecão da Defesa Civil chegou ao local para remover o corpo por volta das 16h45. O caso será investigado pela DHNSG. Procurada, a Polícia Militar informou que "não havia ação policial no momento do ocorrido". Ainda não se sabe a identidade do autor dos disparos.