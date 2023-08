Estudante morto durante tiroteio ao proteger amiga é sepultado em SG

Em clima de muita revolta e tristeza, cerrca de 100 pessoas, entre amigos e familiares, foram ao Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (23), para de despedir do menor B.S.F.S., de 16 anos, morto por uma bala perdida durante um tiroteio entre criminosos no bairro Apollo III. Abalados, os presentes gritavam o nome do garoto e pedidos por Justiça.

Durante a cerimônia, o grupo paralisou o trânsito da Rua Doutor Nilo Peçanha, em frente ao cemitério, como forma de protesto. Cinquenta motociclistas com bolas brancas no guidão também chegaram para se manifestar e muitos levaram cartazes com frases em homenagem ao jovem morto.

Como foi - Por volta de 12h45 de segunda-feira, o jovem e uma amiga de 14 anos voltavam da escola quando presenciaram um tiroteio na Rua Elizeu Mendes Rodrigues. Os dois deitaram no chão e o adolescente tentou proteger a menina, mas acabou sendo atingido nas costas.

Os dois eram amigos há seis anos e estudavam no mesmo colégio municipal, em Itaboraí. O pai da amiga de B. contou que a filha está traumatizada e ainda não sabe como ela voltará à escola. "Minha filha está muito traumatizada, chorando bastante. Eles eram muito unidos, iam e voltavam juntos da escola. Eu não sei como vai ser para ela voltar a estudar depois de algo assim. Eu e minha esposa estamos com os pais deles, conversando, ajudando. Nós somos vizinhos também, sempre estava por aqui, é difícil acreditar nisso tudo", afirmou o homem, que preferiu não se identificar.



A vítima também trabalhava com o padrasto em uma borracharia na região. Na manhã de terça-feira, a escola onde ele estudava amanheceu com portões fechados e um aviso de luto.