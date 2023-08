PM de folga é morto a tiros em bar na Zona Oeste do Rio

Um policial militar de folga morreu após ser baleado em um bar no Largo do Bodegão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na noite de quinta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que Diego Pereira Teixeira, de 38 anos, estava na companhia de um amigo e um primo, quando se envolveu em uma discussão dentro do estabelecimento. Logo depois, dois homens em uma motocicleta passaram atirando em direção ao PM.

Diego foi socorrido e levado, em estado grave, para o Hospital Pedro II, também em Santa Cruz, mas não resistiu. O agente era lotado no 31° BPM (Barra da Tijuca).

Leia também



➣ Segurança Presente prende homem acusado de furtar hortifruti em Niterói

➣ Homens invadem e tentam furtar antiga sede de jornal em Niterói

O caso foi registrado na 36ªDP (Santa Cruz) e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e apontar a autoria do assassinato do PM.

Ainda não há informações a respeito do sepultamento. Com a morte de Diego, chega a 36 o número de policiais militares mortos este ano.