Segurança Presente prende homem acusado de furtar hortifruti em Niterói

Agentes do Segurança Presente de Niterói, na Região Metropolitana, prenderam em flagrante um homem acusado de furtar 20 kg de banana de um hortifruti na madrugada desta quinta-feira (24). O suspeito, de 30 anos, foi encontrado pelos policiais na Rua Doutor Paulo César, no bairro Santa Rosa. Ele já tem 12 passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito coloca as bananas em uma caixa e foge. De acordo com os agentes do Niterói Presente, no momento da abordagem, o acusado disse que teria comprado o produto no Ceasa-RJ.

O preso foi encaminhado para a 77ª Delegacia de Polícia, em Icaraí.