Sargento da Polícia Militar morre mais de um mês após ser baleada pelo ex-namorado

A sargento da Polícia Militar, Aline Guizarra Costa, de 46 anos, morreu na noite da última quinta-feira (24), após passar um mês e quatro dias internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio. Aline foi baleada com quatro tiros por seu ex-namorado, também sargento da PM, Paulo Afonso Macedo Martins, no dia 20 de julho.

No momento dos disparos, Aline estava se dirigindo ao Hospital Salgado Filho, que era um dos locais onde trabalhava, quando foi atingida por disparos em seu braço esquerdo, ombro direito, na perna direita e no abdômen. Desde então, a policial passou por algumas cirurgias e estava em uma situação delicada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Aline chegou ao hospital lúcida, e revelou, ainda no momento do socorro, que o autor dos disparos era o ex. De acordo com amigos e familiares, Aline e Paulo trabalhavam juntos no Hospital Central da Polícia Militar, e Paulo não aceitava o fim do relacionamento entre os dois, que era extraconjugal.

Paulo Afonso fugiu do local do crime em uma motocicleta, mas foi localizado e preso em flagrante por uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da cidade. Com ele, foram apreendidas duas pistolas e munição, e ele foi levado até a 23ª DP, no Méier, e transferido para uma Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói.

O caso foi registrado, em um primeiro momento, como tentativa de feminicídio, mas após a morte de Aline, passa a ser tratado como feminicídio. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria Interna da Polícia Militar, que apura as circunstâncias para o ocorrido.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Aline.