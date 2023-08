Padrasto é preso acusado de estuprar enteada de 11 anos

Um homem acusado de estupro de vulnerável contra a enteada, de 11 anos, foi preso, nesta terça-feira (22), por policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, durante a Operação Shamar.

Através do depoimento da diretora da escola da vítima, os agentes descobriram que a criança era abusada sexualmente pelo padrasto desde setembro de 2022. Com base nessas informações e investigações do Setor de Inteligência, os policiais verificaram que, contra o acusado, havia um mandado de prisão pendente pelo mesmo crime. Ele foi localizado e preso no mesmo dia.

As investigações continuam pela Deam e a vítima foi encaminhada para atendimento especializado.