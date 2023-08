Padrasto é acusado de matar bebê de 2 anos na Nova Grécia, São Gonçalo

Um homem, de 22 anos, confessou ter causado a morte de uma bebê, de 2 anos, após ter efetuado diversos socos na criança. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (18), na Nova Grécia, em São Gonçalo.

O acusado, padrasto da criança, é vendedor de artigos religiosos e alegou ter "socado a barriga da criança no banho para corrigir uma pirraça" que a menina estava fazendo.

O acusado tentou mentir para os policiais, mas depois acabou confessando o crime na tarde deste domingo, na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

O homem tem uma filha de 3 anos e será pai novamente. A pequena assassinada era filha de sua companheira , com a qual estava junto há quase dois anos.

Segundo testemunhas, a relação do criminoso com a criança e com a companheira não era de violência e a que a menina o tratava como pai.

Crime

A mãe da bebê estava trabalhando e ao chegar em casa já encontrou a filha dormindo. Na manhã de sábado ela percebeu que a menina estava sem sinais vitais. A família ainda buscou socorro e levou a criança ao Hospital Getúlio Vargas, o Getulinho, no Fonseca, em Niterói. Mas, na unidade hospitalar, foi constatado a morte da menor.