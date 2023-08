Foragido da justiça por tentativa de homicídio é preso em São Gonçalo

Um homem foragido da Justiça por tentativa de homicídio foi preso, nesta quarta-feira (23), por agentes da 78ª DP (Fonseca). Segundo a delegacia, o acusado foi localizado no bairro Rocha, em São Gonçalo, após investigação do Setor de Inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, em dezembro do ano passado, o homem ateou fogo na casa da vítima, no Fonseca, em Niterói, com a intenção de matá-la, porém ela conseguiu fugir do local viva e com graves ferimentos de queimadura nos braços e pernas.

Leia também:

➣ Idoso é preso após esfaquear esposa e agredir a mãe em Niterói

➣ Foragido da Justiça é preso em São Gonçalo

A vítima seria prima da ex-companheira do autor e teria tido uma briga com ele para defender a familiar. Por vingança, o acusado retornou e colocou fogo na casa da vítima.

Diante dos fatos, a polícia indiciou o autor e solicitou sua prisão, que foi decretada pelo Poder Judiciário no último sábado (19) através de um mandado de prisão preventiva. Porém somente hoje (23) ele foi localizado e preso.