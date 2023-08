Foragido da Justiça é preso em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), com informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta segunda-feira (21), na Rodovia RJ 106, no bairro Tribobó/Arsenal, em São Gonçalo, ,o acusado e foragido da Justiça, Diego Soares Marins, vulgo Chitu, de 26 anos.



Quando em patrulhamento, policiais de posse de informações de sua localização, foram até o local mencionado na denúncia, e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.



Preso em 2016, com farta quantidade de material entorpecente, ele foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, com monitoramento eletrônico em 2017, que foi desativado a partir de dezembro de 2018.



Diante do não comparecimento órgão fiscalizador para sua assinatura bimestral, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), Nº do Mandado de Prisão: 0155396-69.2017.8.19.0001.01.0005-25, pelo crime de Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena 5 anos de reclusão.



Diego Marins, foi encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi levado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo Judiciário.

Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.