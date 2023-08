Idoso é preso após esfaquear esposa e agredir a mãe em Niterói

Um idoso foi preso em flagrante, no final da manhã desta quarta-feira (23), após esfaquear a esposa e agredir a própria mãe, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Guardas Municipais que estavam na região foram acionados para o local, mas o homem já havia fugido.

Policiais Militares chegaram em seguida e ajudaram a socorrer as vítimas. Os guardas seguiram em buscas contra o autor do crime, que foi capturado no Centro de Niterói, em à igreja Universal.

O homem, que será acusado de tentativa de feminicídio, foi levado para a central de flagrantes da 76°DP (Centro), onde o caso será registrado.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.