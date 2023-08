Corpo de jovem morto quando voltava da escola será enterrado em SG

Será sepultado na tarde desta quarta-feira (23) o adolescente, de 16 anos, morto após levar um tiro, na Rua Eliseu Mendes Rodrigues, no Apollo III. O caso aconteceu na última segunda-feira (21), quando o menino voltava da escola e tentou proteger uma amiga, de 14 anos, de não ser baleada.

Leia também:

➢ Adolescente morre após ser baleado no Apollo III

➢ Motorista de aplicativo baleado em SG faz vaquinha para ajudar em sua recuperação

Segundo testemunhas, o adolescente estava junto da menina quando foram surpreendidos com a troca de tiros. Ele abraçou a menor e se jogou no chão para protegê-la do disparo, segundo testemunhas. No momento, acabou sendo atingido nas costas pelo disparo. O menino morreu no local.



Na terça-feira (22) familiares do menino estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, mas não falaram com a imprensa.