Missa em São Gonçalo homenageia líder quilombola executada na Bahia

A família da líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, Yalorixá e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho (BA), Maria Bernadete Pacífico, que foi assassinada na noite do último dia 17, está organizando um movimento em homenagem a Bernadete no estado do Rio de Janeiro.

Em São Gonçalo, onde parte da família de Maria mora, será realizada uma missa de 7º dia, na próxima segunda-feira (28), às 19h, na Igreja São Pedro de Alcântara.

Maria Bernadete Pacífico foi assassinada na noite do último dia 17 | Foto: Divulgação

Segundo Fabio Nascimento Pacífico, sobrinho de Maria e morador de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a família está de luto e em luta por justiça.



"A missa será aberta ao público. A intenção é que as pessoas possam ir homenagea-la, pela mulher que ela foi. Estamos de luto e em luta pelo provo preto. Ela morreu lutando pelo seu povo, além de ser uma mulher guerreira, que conseguiu deixar o seu legado. Nós vamos continuar e mostrar que a nossa família aqui do lado do Rio e também em outros estados, está lutando por ela", contou o tatuador Fabio, também conhecido como Mandrak.

O intuito das homenagens, ainda de acordo com o sobrinho de Bernadete, "é que o trabalho dela possa ser reconhecido por outras pessoas, outras mulheres que lutam pelo seu direito".

Protesto

Na próxima quinta-feira (24), mesmo dia em que uma missa em homenagem a Bernadete também será realizada na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, na Bahia, um protesto com o tema "Vidas quilombolas importam: Justiça para Mãe Bernadete e Binho", acontecerá em todo o país.

O protesto, que é uma ação coletiva de todos os movimentos sociais negros e de Matriz Africana, irá se concentrar na na Cinelândia, no centro do Rio, às 16h.

"Esse protesto tem uma importância muito grande, porque é inacreditável ver tanta violência contra as mulheres e o nosso povo preto e de axé", declarou o coordenador do Fórum de Matriz Africana leste fluminense, Marco Rosa.

Relembre o caso:

