Maracanã será fechado por tempo indeterminado para recuperação do gramado

Flamengo e Fluminense aguardam a definição do prazo de interdição para definirem o cronograma do restante da temporada - Foto: CBF/Divulgação/Maracanã

O estádio do Maracanã será interditado por tempo indeterminado para recuperação do seu gramado. Em comunicado oficial, a administração do estádio informou nesta terça-feira (22) que a interdição começa no próximo sábado (26), depois do jogo entre Flamengo e Internacional.

Além do jogo entre Flamengo e Internacional, o Maracanã também será palco da partida entre Fluminense e Olímpia, na próxima quinta-feira (24).

De acordo com o comunicado, após as duas partidas já programadas para esta semana, o estádio ficará fechado para passar por avaliação do gramado, além das etapas necessárias para a sua recuperação.

Flamengo e Fluminense aguardam a definição do prazo de interdição para definirem o cronograma do restante da temporada.



Além das partidas do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro tem um jogo (casa) pela final da Copa do Brasil, e o tricolor, se avançar na Libertadores, vai precisar de um estádio para mandar seus jogos.