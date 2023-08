Familiares vão ao IML liberar corpo de jovem morto no Apollo III

Familiares do adolescente baleado na tarde da última segunda-feira (21), no bairro Apolo III, em São Gonçalo, compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) - Foto: Layla Mussi

Familiares do adolescente baleado na tarde da última segunda-feira (21), no bairro Apolo III, em São Gonçalo, compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta terça-feira (22) para liberação do corpo. A escola em que a vítima estudava não funcionou nesta terça, em luto ao acontecimento.

O jovem de 16 anos morreu durante um tiroteio que aconteceu por volta das 12h45 na Rua Eliseu Mendes Rodrigues, no exato momento em que voltava da escola com uma amiga. Segundo testemunhas, o adolescente abraçou a jovem de 14 anos, numa tentativa de protegê-la dos disparos, mas foi atingido nas costas e morreu no local.

Segundo testemunhas e moradores do local, não foi a primeira vez que criminosos agitam na região. O foco do atentado seria um homem que reside próximo ao local do fato. No entanto, houve disparos, que acabou com o jovem atingido.



Em luto a morte do jovem, a Escola Municipalizada Ciep 452 Joaquim Pedro de Andrade, em Itaboraí, não abriu nesta terça.

Informações sobre o enterro não foram divulgadas pelos familiares. Apesar disso, parentes informaram que dois ônibus levarão os amigos e parentes para se despedir do jovem.