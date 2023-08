PM prende suspeito de esfaquear jovem em assalto no Rio

Um dos suspeitos de esfaquear uma jovem durante um assalto na Cidade Nova, a poucos metros da sede administrativa da Prefeitura do Rio, foi preso nesta segunda-feira (21) por policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão).



Emerson Júlio Monteiro foi levado para a 6ª DP (Cidade Nova) e de acordo com informações preliminares, foi reconhecido pela vítima, uma jovem de 24 anos. Com várias anotações criminais por furto e roubo, ele havia deixado a cadeia há pouco mais de um mês.

O segundo suspeito envolvido no assalto ainda é procurado pela polícia.



Sobre o assalto

A jovem tinha acabado de sair do trabalho na tarde de domingo (20) e estava com o namorado. Ela foi abordada por dois homens em uma das escadas de saída da passarela do metrô da Estação Cidade Nova, da Linha 2. Depois de feri-la com uma faca, a dupla fugiu, levando pertences.

A jovem foi abordada por dois homens em uma das escadas de saída da passarela do metrô da Estação Cidade Nova, da Linha 2 | Foto: Reprodução/TV Globo

A poucos metros dali, dentro da passagem tubular, dois PMs que faziam patrulhamento socorreram a vítima. Porém, a presença deles não inibiu os ladrões.



A mulher foi atingida na cintura e levada ensanguentada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Logo após, foi transferida para um hospital da rede particular. Até a última atualização, ainda não havia detalhes sobre o quadro de saúde dela.