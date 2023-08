Operação 'Sossega Leão': Mais 20 máquinas de bingo clandestino são apreendidas

Informações repassadas pelo Disque Denúncia levaram a Policia Militar a interditar mais três bingos clandestinos, que estavam funcionando no interior de estabelecimentos nos bairros de Rocha Miranda, Centro do Rio e Vila Valqueire.

As apreensões fazem parte de mais uma etapa da Operação Sossega Leão, que tem como principal objetivo coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos. Ao todo, 20 máquinas caça-níqueis foram apreendidas nas operações realizadas na última sexta-feira (18).

Na Rua Quiririm, na Vila Valqueire, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), apreenderam 11 máquinas de caça-níqueis, cujo responsável pelos aparelhos possui anotações criminais por: Lesão Corporal, Ameaça, Lei das Contravenções Penais.

Na Rua Apeiba, em Rocha Miranda, 04 máquinas em funcionamento, foram encontradas por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda).

E na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio, policiais do 5º BPM (Gamboa), apreenderam mais 05 máquinas de caça-níquel ligadas no interior de bar.

Os responsáveis pelas máquinas e todo material apreendido nas três operações, foram encaminhadas para as sedes das delegacias de cada região, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre os casos.

Os responsáveis foram autuados na Lei das Contravenções Penais e depois liberados. As máquinas ficaram acauteladas para perícia e depois serão destruídas.

Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, pode denunciar de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anônimo: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque-Denúncia RJ

O anonimato é garantido.