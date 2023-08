Militar da Marinha é preso acusado de roubo em Niterói

No fim da madrugada desta sexta-feira (18), um militar da Marinha roubou o celular de uma mulher na esquina das ruas Saldanha Marinho e Visconde de Uruguai, no centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado, que ainda não foi identificado, roubou o aparelho por volta das 5h50. A Polícia foi acionada e conseguiu prender o suspeito, que foi levado para a 76ª DP (Niterói), e reconhecido pela vítima.

Conforme relatos, o militar seria dependente de drogas e não usou arma durante a abordagem criminosa.

Segundo o comando da PM, os agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo, na Av. Visconde de Uruguai, no centro da cidade.

Leia mais

➢ Perdeu! 'Boca de fumo' é assaltada no Jardim Catarina, São Gonçalo

➢ Homem é detido após agredir mulher dentro de embarcação em Niterói

Ainda de acordo com o comando da unidade, os agentes foram solicitados pela própria vítima, que descreveu as características do suposto autor do crime.



Os policiais realizaram buscas no entorno do local da ocorrência, onde encontraram o indivíduo com as mesmas características relatadas pela vítima.

Na abordagem, o acusado confessou ser o autor do crime e entregou para os militares o aparelho de telefone celular que havia sido roubado na ação.