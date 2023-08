Homem é detido após agredir mulher dentro de embarcação em Niterói

O homem que estava no barco tentou fugir e os agentes atiraram em direção do motor do barco - Foto: Divulgação/Segurança Presente de Niterói

Um homem de 46 anos foi detido no início da tarde desta quinta-feira (17) após agredir uma mulher dentro de uma embarcação na Praia de Adão e Eva, em Jurujuba, Niterói.

Segundo informações de agentes do Programa Segurança Presente de Niterói, eles foram informados que duas mulheres gritavam por socorro dentro de uma embarcação na praia. Quando chegaram no local, encontram as vítimas recebendo apoio de pescadores. Uma delas estava ferida.

O homem que estava no barco tentou fugir em direção à Baía de Guanabara. Os policiais deram ordem de parada que não foi obedecida. Com a negativa, os agentes atiraram em direção do motor do barco, que foi atingido vindo a parar. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba). Após ouvido ele foi enquadrado no art 129 (lesão corporal leve) e, posteriormente, deverá comparecer em Juízo.