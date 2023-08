Perdeu! 'Boca de fumo' é assaltada no Jardim Catarina, São Gonçalo

Após o ocorrido, traficantes da região teriam proibido a entrada de motociclistas com capacete em toda a comunidade - Foto: Divulgação

Após o ocorrido, traficantes da região teriam proibido a entrada de motociclistas com capacete em toda a comunidade - Foto: Divulgação

Novas ordens dadas por traficantes do Jardim Catarina, em São Gonçalo, para circulação no bairro, tem levado medo à região. Segundo relatos, o tráfego de motos está restrito. Isso porque, desde a última semana, é proibido usar capacete na condução dos veículos. O motivo teria sido um assalto a uma 'boca de fumo' (ponto de venda de drogas) do bairro.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, dois homens em uma moto, vestidos como entregadores, assaltaram uma boca de fumo na região na noite da última sexta-feira (11). Os homens, que estavam armados, renderam traficantes e levaram tudo o que conseguiram.



Após o ocorrido, traficantes da região teriam proibido a entrada de motociclistas com capacete em toda a comunidade. Em um dos áudios, uma pessoa aparece alertando entregadores sobre a nova medida adotada no bairro.

“Quem for pegar entrega para o Catarina fica ligado. Os caras entraram aqui de capacete e bag, deram um baque na boca e levaram uns bagulhos. Já começou a circular a ordem de que só pode entrar no Catarina sem capacete.”, diz o áudio. Um dos áudios revelaram também que os assaltantes, além de roubarem a boca de fumo, ainda ameaçaram quem estava presente de morte.

Apesar de se tratar de um caso inusitado, não é a primeira vez que acontece na cidade. Em 2017, após investigações feitas pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), 96 policiais militares e 70 traficantes e outros criminosos foram presos preventivamente, acusados de participar de um esquema de corrupção no município de São Gonçalo.



Durante a operação que deflagrou o esquema, a DHNSG descobriu que uma das ações realizadas pelos criminosos era “assaltar” bocas de fumo, e em uma das escutas utilizadas pelos investigadores, PMs foram flagrados cometendo os roubos. Segundo as investigações, os roubos eram feitos para que as drogas fossem vendidas pelos próprios PMs, para usuários de drogas nas favelas.