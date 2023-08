São Gonçalo registra menor índice de violência em 20 anos

A segurança em São Gonçalo apresentou números expressivos na redução dos índices criminais em relação a roubo de carga, de rua e de veículo no mês de julho deste ano. Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), ainda não consolidados, indicam que não foi registrada nenhuma incidência de roubo de carga em julho deste ano, obtendo o menor índice em 20 anos na cidade. Em julho de 2022, houve 11 ocorrências.

Em relação ao roubo de rua, foi apontado o menor índice desde novembro de 2003. Em comparação ao primeiro semestre de 2022, houve uma redução de 8% na prática do delito no mesmo período deste ano. Comparando-se julho deste ano com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 49%: foram 141 ocorrências em julho deste ano contra 278 em julho de 2022.

O município também alcançou ainda mais uma queda no índice de roubo de veículos, registrando os menores dados desde fevereiro de 2005 na série histórica do ISP. Em julho deste ano, foram registrada 55 ocorrências, uma redução de 60% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 139 ocorrências.



“A segurança sempre foi uma das principais prioridades do nosso governo. Conquistamos o apoio e a parceria do 7º Batalhão de Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Governo, com a Operação São Gonçalo Presente, e estamos conseguindo alcançar estes índices positivos. A nossa Guarda Municipal tem atuado de forma mais presente também, em parceria com a Polícia Militar, que tem nos dado suporte nas operações realizadas pelas secretarias de Ordem Pública e de Transportes para combater irregularidades pela cidade”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

Os dados preliminares de agosto também já apontam para a redução dos acumulados de letalidade violenta, como homicídio doloso e latrocínio, roubo de veículo e roubo de rua.

“Nosso objetivo é seguir trabalhando em conjunto com as forças de segurança estaduais e federais, pois entendemos que, com estratégias eficientes, conseguiremos garantir a segurança do gonçalense”, disse o tenente coronel, secretário de Ordem Pública de São Gonçalo, Márcio Ribeiro.