Homem é preso com 20 quilos de maconha na BR-101

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de tráfico de entorpecentes, após ser flagrado com dezenas de tabletes de maconha. A droga seria levada para o Espírito Santo. O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (17).

Policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram um carro nas proximidades do quilômetro 194. O motorista, de 34 anos, ao ser questionado sobre o motivo da viagem, não soube explicar e entrou em contradição. Os policiais iniciaram uma revista no veículo e encontraram 33 tabletes de maconha. No total havia 20 quilos do entorpecente. Ainda foram encontrados 100 gramas de cocaína. O homem confessou que levaria o carregamento até o Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 121ª DP (Casimiro de Abreu).