Agentes do Segurança Presente prendem homem acusado de espancar criança

Agentes do Segurança Presente de Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, prenderam um homem acusado de espancar um menino de seis anos, filho da atual namorada dele. O acusado, de 29 anos, foi encontrado em uma casa na Estrada São Jorge, no bairro Tinguazinho, na manhã desta quinta-feira (17). Os policiais chegaram até o agressor após uma denúncia anônima.

Segundo o tenente Leonardo Carvalho, do Austin Presente, o acusado não ofereceu resistência no momento da prisão. "Chegamos até a casa após denúncia que recebemos quando fazíamos patrulhamento. A irmã dele estava na casa e chegou a negar que ele estivesse lá. Explicamos que pela repercussão do caso, seria melhor ele se entregar", explica o Tenente.

O ataque teria acontecido na última terça (15) no Parque das Palmeiras. A criança foi encontrada desacordada no banheiro de casa com sinais de estrangulamento e marcas de mordidas. O menino foi levado para o Hospital da Posse, no mesmo município, onde está internado e o quadro de saúde é estável.

A ação ocorreu em parceria com a Polícia Civil, que investiga a motivação do crime. De acordo com o delegado José Mário Salomão de Omena, responsável pelo caso, os familiares acusam o namorado da mãe pelas agressões e diz que a irmã caçula viu tudo. A Justiça expediu um mandado de prisão contra o acusado na noite de quarta (16).

Após a prisão, o acusado foi levado para para a delegacia da Posse.