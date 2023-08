Morador de São Gonçalo que estava desaparecido é encontrado

Após a publicação de uma reportagem pelo O SÃO GONÇALO, o morador do município que estava desaparecido há mais de 15 dias foi encontrado pela família, nesta quinta-feira (17), no bairro do Apolo, em São Gonçalo.

Os familiares do pedreiro Alexandre Santos Pereira, de 47 anos, conseguiram chegar até seu paradeiro através de informações fornecidas por um leitor do jornal O SÃO GONÇALO.

A irmã de Alexandre informou que ele entrou em contato com a família e informou que está internado em uma clínica de reabilitação.