O Departamento de Trânsito e Transporte de Niterói ( Nittrans), é alvo de operação contra suposto esquema de extorsão envolvendo motoristas de vans. A ação é realizada por agentes da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (17).

Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos contra servidores da Nittrans suspeitos de organizarem um esquema de pagamento de propina e de lavagem de dinheiro. Motoristas de vans que circulam entre Niterói e São Gonçalo seriam as principais vítimas da suposta quadrilha.

Leia também:

➢ MP investiga denúncia de superfaturamento na Secretaria de Educação de Niterói

➢ Feira de Petrópolis, em Niterói, tem fechamento definitivo

As investigações teriam se iniciado a partir de uma denúncia anônima sobre a cobrança de suborno para que as vans pudessem estacionar nas proximidades do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro da cidade, sem serem multados.

Um dos focos da ação é o inspetor-geral de trânsito da prefeitura, Wagner Pereira dos Santos. Na casa do acusado, policiais teriam encontrado dinheiro guardado em um cofre, uma arma de air-soft, um distintivo não regulamentado e um colete. Os acessórios seriam usados para intimidar as vítimas, de acordo com as investigações.

Segundo o G1, os próprios servidores da 'Niterói Transporte e Trânsito' teriam exposto o esquema e dito que os inspetores costumavam extorquir os motoristas às sextas-feiras. Os funcionários teriam afirmado, ainda, que inspetor-geral assediava mulheres dentro da Nittrans.

A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE) e não efetuou prisões.

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de Niterói, que informou que não tolera esse tipo de postura e de prática e que está a disposição para colaborar com as investigações. De acordo com a assessoria de imprensa, Wagner Pereira dos Santos é servidor da subsecretaria de Trânsito.

"O funcionário, que é servidor concursado desde 2005, será afastado imediatamente da função que exerce a contar de hoje no Diário Oficial. Também será aberta uma sindicância interna, para apurar as denúncias que, se confirmadas, resultarão na demissão do servidor e eventuais outros envolvidos.", comunicou.